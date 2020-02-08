إصابة مروعة لظهير صن داونز

تعرض ثابيلو مورينا ظهير أيمن صن داونز لإصابة مروعة في الكاحل خلال مواجهة فريقه ضد سوبر سبورت في كأس جنوب إفريقيا.

وتعرض مورينا للإصابة خلال الدقيقة 71، ليخرج مستبدلا سريعا.

وكان مورينا متألقا في المباراة المقامة حاليا، حيث صنع هدف فريقه الوحيد.

ولم يعلن نادي صن داونز عن حجم إصابة لاعبه حتى الآن، حيث أعلن نيته نشر بيان لاحقا.

وشارك مورينا في 29 مباراة مع صن داونز هذا الموسم في كل المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 8.

يذكر أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أوقعت صن داونز في مواجهة الأهلي.