مصدر في الأهلي لـ في الجول: محاولات لإقامة لقاء صن داونز في القاهرة

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي محاولات الأخير إقامة لقاء صن داونز على استاد القاهرة.

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه تحدث مع FilGoal.com ليكشف "تكثيف" الأهلي لمحاولاته لإقامة اللقاء على استاد القاهرة.

ويسعى الأهلي للحصول على موافقات من كافة الجهات المختصة من أجل زيادة أعداد الجماهير في المباراة، وفقا لـ المصدر.

ومن المنتظر أن يتواصل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإقامة اللقاء على استاد القاهرة.

video:1

وأرسل الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري حدد من خلاله موعد الـ 29 من شهر فبراير الجاري موعدا للقاء صن داونز في القاهرة.

وطلبت إدارة الأهلي من اتحاد الكرة إخطاء الاتحاد الإفريقي ونادي صن داونز، بالموعد المحدد.

ولم يحدد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ملعب مواجهة صن داونز خلال تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه.

إلا أن الأهلي أكد "إقامة لقاء صن داونز في القاهرة" ولم يحدد الملعب.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي من هنا

طالع أيضا

"تطور يهدد بإسقاط قيادت الاتحاد الإفريقي"

تفاصيل سفر الزمالك إلى قطر

تعرف على موعد لقاء الأهلي وصن داونز

قصة فادي فريد الذي ينفذ تعليمات متعب

النجم يطيح بـ جاريدو