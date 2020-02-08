مصدر في الأهلي لـ في الجول: محاولات لإقامة لقاء صن داونز في القاهرة

السبت، 08 فبراير 2020 - 21:13

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي - الأهلي - صن داونز

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي محاولات الأخير إقامة لقاء صن داونز على استاد القاهرة.

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه تحدث مع FilGoal.com ليكشف "تكثيف" الأهلي لمحاولاته لإقامة اللقاء على استاد القاهرة.

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ويسعى الأهلي للحصول على موافقات من كافة الجهات المختصة من أجل زيادة أعداد الجماهير في المباراة، وفقا لـ المصدر.

ومن المنتظر أن يتواصل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإقامة اللقاء على استاد القاهرة.

وأرسل الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري حدد من خلاله موعد الـ 29 من شهر فبراير الجاري موعدا للقاء صن داونز في القاهرة.

وطلبت إدارة الأهلي من اتحاد الكرة إخطاء الاتحاد الإفريقي ونادي صن داونز، بالموعد المحدد.

ولم يحدد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ملعب مواجهة صن داونز خلال تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه.

إلا أن الأهلي أكد "إقامة لقاء صن داونز في القاهرة" ولم يحدد الملعب.

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