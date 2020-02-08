بيراميدز يشكو إبراهيم نور الدين لاتحاد الكرة ويطلب التحقيق معه

أرسل مجلس إدارة نادي بيراميدز شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة اليوم السبت ضد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بعد أحداث لقاء الأهلي.

بيراميدز خسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الأهلي على استاد الدفاع الجوي في الجولة 16 من الدوري المصري.

لقاء شهد اعتراضات بالجملة من لاعبي بيراميدز على هدف الأهلي الثاني.

وطالب بيراميدز في شكواه الرسمية عدم تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة أي مباراة أخرى للفريق "بعدما تسبب في خسارتنا أمام الأهلي".

واستند بيراميدز في شكواه على "شاهد الجميع كيف أن الحكم احتسب كرة الهدف الثاني ضربة مرمى لبيراميدز قبل أن يعود ويحتسبها ركلة ركنية، واحتسب الهدف رغم أن الكرة تم تنفيذها من لاعبي الأهلي أثناء حديثه مع لاعبي وحارس مرمى بيراميدز، ولم يكترث لوجود كرتين في الملعب أثناء تنفيذ اللعبة"، وفقا لبيان بيراميدز الرسمي.

وتعجب نادي بيراميدز من قرار تعيين إبراهيم نور الدين بسبب "تاريخه أزماته في المباريات التي يديريها لا تخفى على أحد".

والتمس بيراميدز في شكواه رفع البطاقات التي أشهرها الحكم خلال لقاء الأهلي و"إعادة النظر فيها".

وشدد بيراميدز على مطالبته بإٍدارة حكام أجانب لجميع مبارياته التي يواجه فيها فريقي الأهلي والزمالك مستقبلا "على أن يتكفل النادي باستقدام أطقم الحكام".

كما طلب بيراميدز محاسبة إبراهيم نور الدين خاصة "بعد خروجه بتصريحات على قناة الحدث عقب المباراة، في مخالفة لتعليمات عدم الحديث بالنسبة للحكام. كما وضع صورة مهينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستفزاز النادي بعد اللقاء"، وفقا لبيان النادي.

وطالب النادي بالتحقيق مع إبراهيم نور الدين بسبب "أخطائه التي سببت خسارة بيراميدز لثلاث نقاط أمام الأهلي".

ويرى بيراميدز "إبراهيم نور الدين غير قراره في كرة الهدف بدون سبب مفهوم، بل وتدخل بالحديث مع لاعبي بيراميدز، ما تسبب في إرباكهم، وتسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، ومن قبله احتساب هدف التعادل للمنافس من تسلل واضح".

وأكمل بيراميدز بيانه " الإمعان في تصرفاته غير المبررة بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين من الفريق بحجة قيامهما بالاعتراض على قراره الغريب باحتساب الهدف الثاني، كما لم يقم الحكم بواجبه نحو حماية لاعبي بيراميدز من عنف لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة، وما ترتب عليه خروج نجم الفريق عمر جابر مصابا في الشوط الأول وخسارة جهوده".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.

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