مارتينيلي: أشعر بالفخر لأن كلوب أشاد بي

عبر جابريال مارتينيلي مهاجم أرسنال عن شعوره بالسعادة بسبب الإشادة التي تلقاها من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

جابرييل مارتينيللي النادي : أرسنال أرسنال

وقال مارتينيلي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أشعر بالفخر لأن واحدا من أفضل المدربين في العالم تحدث عني جيدا".

وأضاف "يجب أن أواصل العمل والتركيز مع فريقي لأحقق أشياء كبيرة".

المدرب الألماني كان أشاد بالمهاجم البرازيلي عقب مباراة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين التي انتهت بالتعادل 5-5.

وتألق مارتينيلي خلال المباراة وسجل هدفين، رغم خسارة فريقه بعد ذلك بركلات الترجيح.

وقال كلوب وقتها عن مارتينيلي: "إنه موهبة القرن ومن الصعب حقا التعامل مع اللاعبين في مثل سنه، إنه لا يصدق".

ولعب مارتينيلي البالغ من العمر 18 عاما 14 مباراة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

اقرأ أيضا:

هل انتهت تذاكر كأس السوبر

النني يهدي بواتنج هدفا

أسوان يواصل انتفاضته

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

النجم يطيح بـ جاريدو