كعب بواتينج الرائع وركلة جزاء النني.. بيشكتاش يواصل الانتفاضة في تركيا

واصل فريق بيشكتاش التركي انتفاضته في الدوري بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب غازي شهير.

بيشكتاش انتصر على غازي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري التركي.

محترفنا المصري محمد النني شارك في المباراة كأساسي وأكملها حتى النهاية ونجح في الحصول على ركلة جزاء مهدت انتصار بيشكتاش.

النني أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52 قبل أن تصطدم في يد مدافع غازي شهير ويحتسب الحكم ركلة جزاء بعد التأكيد من تقنية الفيديو.

ونجح بوراك يلماز في تحويل الركلة بنجاح ليكتب الهدف الأول لفريقه.

ولم يحتج كيفين برينس بواتينج أكثر من 25 دقيقة ليسجل في ظهوره الأول بقميص بيشكتاش.

بواتينج المنضم لـ بيشكتاش خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حل كبديل مع انطلاق الشوط الثاني قبل أن يسجل بطريقة ولا أروع بالكعب في الدقيقة 70.

ومع اقتراب نهاية المباراة ارتقى جيرمان لينز ليحول عرضية برأسية قوية داخل شباك غازي شهير.

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انتصار بيشكتاش الثاني على التوالي أوصل الفريق للنقطة 36 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد غازي شهير عند النقطة 27 في المركز التاسع.

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