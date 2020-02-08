مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاد 66% من تذاكر لقاء السوبر

السبت، 08 فبراير 2020 - 17:48

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الزمالك

اقتربت تذاكر لقاء السوبر المصري الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في الإمارات على النفاد.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "تم بيع 66% من تذاكر لقاء السوبر الذي يقام في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي والذي يتسع لـ39 ألف متفرج".

وأضاف "التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي قاربت على النفاذ ولا يتبقى فقط سوى بعض التذاكر في مدرجات الدرجة الثانية".

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وأوضح "أما تذاكر جمهور الزمالك فمازال هناك الكثير منها متاح للبيع وأتوقع إقبالا كبيرا من جمهور الزمالك خلال الأيام المقبلة على شرائها بعد لقاء السوبر الإفريقي ضد الترجي".

وأتم "أتمنى امتلاء الملعب عن آخره لتكتمل الصورة الرائعة بحضور جمهور قطبين الكرة المصرية".

وتقام المباراة في الـ20 من شهر فبراير الجاري قبل أربعة أيام فقط من لقاء آخر يجمع بينهما في الدوري المصري.

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