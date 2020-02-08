قائمة الزمالك - عودة ساسي ومصطفى محمد لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

الزمالك يحل ضيفا على الإسماعيلي والمقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة مصطفى محمد بعد نهاية إيقافه وانضم له في الهجوم كاسونجو في المقابل غاب عمر السعيد بعدما تواجد في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وكذلك عاد التونسي فرجاني ساسي لقائمة الأبيض بعدما تم استبعاده من المواجهة الأخيرة التي انتهت بالفوز 2-0.

ويتواصل غياب شيكابالا منذ المشاركة أمام وادي دجلة إذ غاب عن لقاء بريميرو دي أجوستو الأنجولي وحرس الحدود في الدوري، كما خرج حازم إمام من قائمة الأبيض.

ويغيب محمود حمدي الونش بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

video:1

وضمت القائمة 20 لاعبا وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - أحمد عيد

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما – أحمد السيد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - إمام عاشور - أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفي محمد – كاسونجو كابونجو

الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، والإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

طالع أيضا:

الأهلي: رمضان صبحي في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي

هاني زادة: سيد عبد الحفيظ أراد اللعب في الزمالك

بسبب مخاوف كورونا.. إيجالو لن يسافر مع يونايتد إلى إسبانيا

في الدرجة الثانية - دوري المحترفين بين التشبة بالشامبيونشيب والاستسلام المبكر

أديبايور يقترب من بطل باراجواي