انتفاضة الجنوب مستمرة.. أسوان يهزم الاتحاد ويعادل رقمه التاريخي في الدوري

انتفاضة أبناء الجنوب مستمر. وحقق أسوان فوزا ثالثا على التوالي على حساب الاتحاد السكندري.

فاز أسوان على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

سجل فادي فريد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ80، ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة الـ18 مرتقيا للمركز الـ11 في جدول الترتيب.

انتصار أسوان على الاتحاد جعلهم يعادلون رقمهم القياسي التاريخي في عدد الانتصارات المتتالية. ثلاثة انتصارات متتالية مثلما فعلوا في موسم 1997/1998.

انتصار أسوان بقيادة @MagdyAbdElAty على الاتحاد جعلهم يعادلون رقمهم القياسي التاريخي في عدد الانتصارات المتتالية👏 ثلاثة انتصارات متتالية مثلما فعلوا في موسم 1997/1998👏🔥#في_الدوري pic.twitter.com/e5h2U4pxKT — FilGoal (@FilGoal) February 8, 2020

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان هادئا. خالد قمر أهدر الهدف الأول في الدقيقة الـ43 بعد ركنية نفذت قصيرة ثم أرسلت داخل منطقة الجزاء، ليقابلها خالد قمر بلمسة تجاه المرمى، لكن أنقذها مسعد عوض ببراعة.

وفي المقابل أهدر فادي فريد أيضا في الدقيقة الـ45 بعد عرضية من كريم الطيب، لكن فادي فريد سددها بجانب القائم.

الشوط الثاني

طلعت يوسف دفع برزاق سيسيه في صفوف الاتحاد مع بداية الشوط الثاني، بدلا من إيمانويل أوكوي.

فادي فريد انفرد في الدقيقة الـ53 بعد كرة استخلصها بنفسه وراوغ حتى دخل منطقة الجزاء، لكنه سدد ضعيفة في يد محمود الزنفلي حارس الاتحاد.

أحمد رفعت كان ثاني تبديلات الاتحاد في الدقيقة الـ56 بدلا من أحمد حجي.

في المقابل رد مجدي عبد العاطي في الدقيقة الـ66 بدخول أحمد الصغيري بدلا من حسن طارق.

أنيس سالتو غادر الملعب في الدقيقة الـ77، وشارك صبري رحيل بدلا منهم في ثالث تبديلات زعيم الثغر.

هدف قاتل

في الدقيقة الـ80 سجل فادي فريد هدفا قاتلا لأسوان. فادي فريد يستخلص الكرة لنفسه وينفرد بالمرمى ويسجل الأول.

مجدي عبد العاطي أجرى تبديلين لإهدار الوقت. شارك سولومون مينساه بدلا من كريم الطيب في الدقيقة الـ87.

هنا كثف الاتحاد السكندري ضغطه لإدراك التعادل. رزاق سيسيه صوب كرة قوية في الدقيقة الـ88 لكن مسعد عوض تألق وتصدى لها على مرتين.

وشارك مصطفى البدري بدلا من مصطفى دويدار في الدقيقة الـ89 في آخر تبديلات القاء.

أسوان كاد يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ94 بعدما انفرد فادي فريد وسدد ليتصدى لها الزنفلي وترتد إلى زميله الذي سدد وتصدى لها الزنفلي أيضا، ليتصدى لها الزنفلي مجددا، وينتهي اللقاء بفوز أسوان بهدف.

الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة الـ18 مرتقيا للمركز الـ11 في جدول الترتيب.

الاتحاد السكندري يواجه أسوان مجددا يوم الأحد المقبل، لكن في دور الـ16 لكأس مصر.

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