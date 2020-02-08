بسبب مخاوف كورونا.. إيجالو لن يسافر مع يونايتد إلى إسبانيا

كشف أوليه جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن تعذر سفر أوديون إيجالو المهاجم النيجيري الجديد للفريق إلى إسبانيا في المعسكر المقبل.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "إيجالو سيبقى في مانشستر، وسيخوض تدريبات منفردة وبرنامج بدني تأهيلي".

وأوضح "نتخوف من إمكانية تشديد بريطانيا لإجراءات الدخول إلى البلاد بخصوص العائدون من الصين في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، ولذلك نخاف أن يتعذر دخول اللاعب إلى البلاد مجددا في حالة مغادرتها".

سولشاير أضاف "لذلك، فإنه إن بقي في إنجلترا مع مدرب خاص ورفقة أسرته، فسيتثنى له الانسجام مع الأجواء الإنجليزية بشكل أكبر".

المدرب النرويجي أكمل "بالتأكيد أن اللاعب كان يفضل السفر مع الفريق والتعرف أكثر على اللاعبين، لكننا لا نريد المخاطرة بإمكانية فقدانه بسبب إجراءات الدخول".

إيجالو انضم إلى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من فريق شانجهاي شينوا الصيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقد تفشى وباء "كورونا" في مدينة ووهان الصينية خلال الفترة الأخيرة. الأمر الذي أدى لوفاة أكثر من 700 شخص حتى الآن حسب التقارير الرسمية، بين 28،368 حالة إصابة بالمرض رٌصدت".

وعلى خلفية تفشي الوباء، اتخذت العديد من الحكومات إجراءات احترازية مع من تواجدوا في الصين خلال الأيام الأخيرة، لعدم انتشار الوباء.

وبما إن إيجالو كان في الصين، فتتخوف إدارة مانشستر يونايتد من جريان الإجراءات على حالته إذا قررت بريطانيا تشديد إجراءاتها أيضا أثناء سفر الفريق للخارج.

مانشستر يونايتد سيسافر إلى إسبانيا لإقامة معسكر إعدادي شتوي، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ30 عاما سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي رفقة فريق واتفورد من 2014 إلى 2017.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي يوم 17 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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