الأهلي: رمضان صبحي في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي

كشف النادي الأهلي عن مستجدات حالة إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن رمضان صبحي، تحسنت حالته واقترب جاهزيته للمرحلة المقبلة.

رمضان صبحي حاليا في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر؛ للاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، كان قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.

من جهة أخرى، أدى لاعبو الأهلي تدريبهم الصباحي استعدادا لمباراة طلائع الجيش، وتخللها شرح بالفيديو لنقاط قوة وضعف الفريق العسكري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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