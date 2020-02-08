في الدرجة الثانية - دوري المحترفين بين التشبة بالشامبيونشيب والاستسلام المبكر

اختلفت الآراء حول تطبيق نظام دوري المحترفين في الدرجة الثانية من الدوري المصري.

أندية تؤيد وأخرى تعارض القرار الذي اتخذته اللجنة الخماسية بأن يكون الموسم المقبل من دوري واحد بدلا من 3.

وعليه فأن الموسم الحالي يشهد هبوط آخر 5 فرق في جدول ترتيب الأقسام الثلاثة (القاهرة – بحري – الصعيد) لإفساح المجال للموسم المقبل والمقرر أن يضم 18 فريقا.

FilGoal.com استعرض بعض وجهات نظر مسؤولي الأندية والمديرين الفنيين حول تطبيق دوري المحترفين بعد تقديم نادي الترسانة طلب إحاطة للبرلمان بشأن الأندية الشعبية والذي سيُنظر فيه يوم الإثنين المقبل.

كمال الزين المدير الفني لشبان قنا في مجموعة الصعيد قال "يجب إنهاء المسابقة كما بدأت وهو تطبيق دوري المحترفين وهبوط 5 أندية إلى القسم الثالث من أجل مصلحة كرة القدم".

ويشاركه عيد مرازيق المدير الفني للبنك الأهلي الرأي مضيفا "لابد من تنفيذ دوري المحترفين لتحقيق مستقبل أفضل للكرة المصرية، والمشاركة علي ملاعب تناسب دوري المحترفين".

أحمدعاشور المدير الفني لـ فاركو أضاف "تطبيق دوري المحترفين لابد من تطبيقه في أقرب وقت لكي يكون هناك دوري قوي ومنافسة وملاعب جيدة وأيضا تسويقيا".

فيما وصف إيهاب نشأت نائب رئيس نادي القناة تطبيق دوري المحترفين سيشبه الشامبيونشيب (الدرجة الأولى الإنجليزية): "دوري قوي ولكن قبل تطبيقه يجب دراسته جيدا من أجل العائد المادي لكل الأندية".

مصطفي الشامي المشرف العام على الكرة بنادي بلدية المحلة "نسعى لدوري المحترفين من أجل قوة المسابقة ويجب دراسة القرار لتنفيذه لكي تكون هناك منافسة بين الأندية وملاعب جيدة".

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فيما رفضت بعض الأندية تطبيق النظام بسبب ضعف الإمكانيات المادية.

أسامة البلم المدير الفني لـ طهطا لديه وجهة نظر أخرى إذ قال: "دوري المحترفين سيضر أندية الصعيد نظرا للمسافات الطويلة بين بحري والصعيد وهبوط 5 أندية قرار ظالم".

ويعتقد سمير موسي رئيس نادي الزرقا بأن هبوط 5 أندية من ضمن 12 فريقا قرار يظلم الأندية الشعبية ولابد من تأجيل هذا القرار لأنه غير مدروس.

أيمن مجدي المدير الفني للمالية رفض القرار بسبب هبوط 5 أندية من المجموعة إذ قال "بعد مرور 7 جولات تجد الأندية تعلن الاستسلام مبكرا لأنها أصبحت ضمن الخمسة الهابطين من ضمن 12 فريقا، يجب إلغاء الهبوط وزيادة المجموعة إلى 16 فريقا".

وشدد "مصر لا يوجد بها طيران مباشر لسفر الأندية من مطروح لأسوان".

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