أديبايور يقترب من بطل باراجواي وشرط يفصله عن التوقيع

يبدو أن التوجولي إيمانويل أديبايور قريبا من اللعب في أمريكا الجنوبية لكن انتقاله سيكون مشروطا.

إيمانويل أديبايور النادي : قيصري سبور

أديبايور صار لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع قيصري سبور التركي في ديسمبر الماضي.

ماركو تروفاتو رئيس نادي أولمبيا الباراجوياني صرح خلال المؤتمر الصحفي عن إمكانية ضم التوجولي بشرط قائلا: "إذا وصل عدد الأعضاء في التذاكر الموسمية إلى 20 ألفا سنوقع العقود مع أديبايور".

وتابع "تفاوضنا على التفاصيل وهناك اتفاق في المجمل، إذا سارت الأمور بشكل جيد سوف يوقع للنادي لمدة موسم واحد ويصل الأربعاء ويتم تقديمه يوم الخميس المقبل".

Promesa de @MarcoTrovatoV ✍ "Si nosotros el lunes amanecemos con 20 mil socios más, Emmanuel Adebayor será nuevo jugador de Olimpia y presentado el miércoles"#DeportesUnicanal pic.twitter.com/KCWZoU1B9p — Unicanal (@Unicanal) February 7, 2020

بطل الدوري الباراجوياني باع 17 ألفا من التذاكر الموسمية للموسم الجاري ويأمل في الوصول إلى 20 ألفا قبل يوم الإثنين المقبل.

أديبايور البالغ 35 عاما ارتدى قمصان أندية موناكو وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنام وكريستال بالاس وباشاك شهير التركي.

تجربة التوجولي الأخيرة لم تستمر طويلا إذ خاض 8 مباريات بقميص قيصري سبور وسجل هدفين خلال النصف الأول من الموسم بالدوري التركي.

وقد يجتمع أديبايور رفقة الهداف الباراجوياني المخضرم روكي سانتا كروز إذ لعبا سويا بقميص مانشستر سيتي موسم 2010-11.

ويعد أولمبيا هو النادي الأكبر في باراجواي إذ توج بلقب الدوري 44 مرة كرقم قياسي، ويعد أكثر الأندية تتويجا قاريا في البلاد برصيد 3 ألقاب لـ كوبا ليبرتادوريس.

ويستهل بطل الدوري الباراجوياني مشواره في كوبا ليبرتادوريس 2020 بلقاء ديلفين الإكوادوري في الرابع من مارس المقبل بدور المجموعات.

ويحتل أولمبيا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة أبرتورا لموسم 2020 برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من بداية الموسم.

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