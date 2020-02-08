أنشيلوتي يدافع عن بيكفورد بعد خطأه ضد كريستال بالاس

السبت، 08 فبراير 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

جوردان بيكفورد

دافع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون عن حارس مرمى فريقه جوردان بيكفورد رغم الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مواجهة كريستال بالاس.

وفاز إيفرتون على كريستال بالاس 3-1 ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وتسبب بيكفورد في هدف كريستال بالاس الوحيد بعدما فشل في التصدي لتسديدة سهلة من كريستيان بينتيكي.

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وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "ألتمس العذر لبيكفورد في لقطة هدف بينتيكي".

وأضاف "من الممكن أن يرتكب الحارس خطأ في المباراة ثم يعود وينقذ مرماه من أهداف أخرى، وهذا ما فعله بيكفورد".

وتابع "نتيجة المباراة مهمة بالنسبة لنا بعد أداء لم يكن جيدا في أول 60 دقيقة من المواجهة".

وأتم تصريحاته "أفضل الفوز بدلا من تحقيق أداء مميز ثم أخسر، إنه أمر طبيعي".

وارتفع رصيد إيفرتون بعد الفوز إلى النقطة 36 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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