وفاة حارس أوغندي متأثرا بالسرطان

أعلن نادي فايبرز الأوغندي وفاة حارسه كيفن سسيماكالو مساء أمس الجمعة بسبب إصابته بالسرطان.

وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بيان نُشر اليوم السبت أن اللاعب تم تشخيص إصابته بالسرطان في شهر نوفمبر الماضي وكان يخضع للعلاج منذ ذلك الحين.

لكن خسر الحارس الشاب معركته مع المرض بعد ثلاثة أشهر فقط.

ويتصدر فايبرز جدول ترتيب الدوري الأوغندي بـ46 نقطة بعد مرور 21 جولة.

ويبتعد فايبرز عن ملاحقه كمبالا سيتي بفارق نقطتين ولكن للأول لقاء أقل.

يأتي ذلك بعد عدة أيام عن إعلان كمبالا سيتي إصابة مدافعه جوروا حسن بالملاريا وإيداعه العناية المركزة لكنه تخطى المرحلة الحرجة ومازال يتلقى العلاج في المستشفى.

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