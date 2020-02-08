عبد العاطي: إدارة أسوان أخبرتني بأنها ستستقيل إذا صممت على رحيلي.. حصدنا ثمار الثقة

تحدث مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان عقب تحقيق فريقه الانتصار الثالث على التوالي، مشيرا إلى "نجني الآن ثمار الاستقرار والدعم المعنوي من الإدارة".

فاز أسوان على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مجدي عبد العاطي: "اللاعبون يستحقون حصد الـ 9 نقاط. يستحقون ذلك بفضل تركيزهم وإصرارهم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "خسرنا في العديد من المباريات التي لم نكن نستحق الخسارة فيها والآن نجني ثمار الاستقرار والدعم المعنوي من إدارة أسوان".

وتابع "حاولت سابقا رفع الحرج عن إدارة أسوان بتقديم استقالتي بسبب الضغوط الكبيرة التي كانت على الإدارة، ولكنهم أصروا على رفض الاستقالة".

وأكمل حديثه قائلا: "أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة أسوان أخبرني بأنهم سيستقلون من منصبهم إذا استقلت من منصبي. دعموني بشدة".

وأشار "الإدارة دعمتني وحملت اللاعبين مسؤولية كبيرة جدا وأحمد الله أننا نجحنا في إثبات ثقة الإدارة".

وأتم "حققنا 9 نقاط متتالية في نهاية الدور الأول وهذا يعد رائعا للغاية. سنعمل الآن على الاستعداد بشكل أفضل للدور الثاني من الدوري".

الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة الـ18 مرتقيا للمركز الـ11 في جدول الترتيب.

انتصار أسوان على الاتحاد جعلهم يعادلون رقمهم القياسي التاريخي في عدد الانتصارات المتتالية. ثلاثة انتصارات متتالية مثلما فعلوا في موسم 1997/1998.

انتصار أسوان بقيادة @MagdyAbdElAty على الاتحاد جعلهم يعادلون رقمهم القياسي التاريخي في عدد الانتصارات المتتالية👏 ثلاثة انتصارات متتالية مثلما فعلوا في موسم 1997/1998👏🔥#في_الدوري pic.twitter.com/e5h2U4pxKT — FilGoal (@FilGoal) February 8, 2020

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