اتحاد الكرة يصحح خطأه بسبب مستحقات لاعب المصري

صحح اتحاد الكرة المصري خطأه بإرسال خطاب إلى النادي المصري البورسعيدي يُحمله فيه دفع مستحقات سابقة للاعبه محمود حمد.

اتحاد الكرة أرسل خطابا للمصري بتحمل النادي مبلغ 226 ألف لصالح اللاعب وهو ما ترتب عليه اندهاش مجلس المصري إذ يشارك اللاعب مع النادي دون مشاكل.

وتواصل محمد الخولي نائب رئيس المصري مع وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين للتعليق على إندهاش النادي من توقيع عقوبة عليه رغم عدم وجود أي أزمة مع اللاعب.

وليد العطار قال لـ FilGoal.com: "الفاكس الذي تم إرساله في بداية الامر شمل خطأ غير مقصود بوضع اسم نادي المصري كمُتحمل عقوبة لصالح اللاعب وعُدلت بعد ذلك بوضع اسم المقاولون العرب كمتحمل المبلغ".

ومن ثم أرسل اتحاد الكرة خطابا جديدا للمقاولون العرب يطالبه فيها بدفع مستحقات اللاعب.

وكان اللاعب قد قدم شكوى في اتحاد الكرة ضد نادي المقاولون العرب والإسماعيلي لمستحقات سابقة لم يحصل عليها.

ولعب حمد للمقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من طلائع الجيش موسم 2017-18.

محمود حمد شارك في الموسم الجاري في 7 مباريات فقط بجميع المسابقات مع المصري دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

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