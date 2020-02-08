داني روز: مورينيو لم يعطني فرصة

كشف داني روز ظهير توتنام الإنجليزي أسباب رحيله إلى نيوكاسل يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

روز انتقل لصفوف جيوش المدينة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لشغل مركز الظهير الأيسر.

الإنجليزي قال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن خلافه مع جوزيه مورينيو المدير الفني: "شعرت أنني لم أحصل على الفرصة مثل البقية في الخط الخلفي، أردت أن ألعب تحت قيادة مورينيو".

وواصل "علمت بعد شهر أنني لن أشارك، كان من الصعب أن أتدرب وأنا أعلم أنني لن أشارك".

وتابع "الأمور لم تسر في صالحي، لكن احترمه بشكل كامل، لقد كان الفارق 12 نقطة مع تشيلسي والآن أصبح 4 في صراع المركز الرابع".

وأتم "لأكون أمينا اعتقدت أنني قد ألعب".

وشارك روز مع الديوك اللندنية الموسم الجاري 16 مباراة الموسم الجاري، 5 منها فقط تحت قيادة المدير الفني البرتغالي.

وتواجد روز في أروقة توتنام منذ 2007، لكنه خرج معارا خلال تلك الفترة لأندية: واتفورد، وبيتربورو يونايتد، وبريستول سيتي، وسندرلاند، قبل أن يستقر في صفوف السبيرز منذ 2013.

اللاعب صاحب الـ 29 عاما خاض إجمالا 214 مباراة مع توتنام، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 29.

روز شارك كبديل لأول مرة مع نيوكاسل أمام نورويتش سيتي في الجولة الـ 25 في الدقائق الـ 11 الأخيرة..

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