بعد حل الأزمة.. حسين السيد ينضم لقائمة الصفاقسي لأول مرة

انضم حسين السيد لأول مرة لقائمة الصفاقسي التونسي لمواجهة الاتحاد المنستيري في الجولة 14 من الدوري التونسي.

حسين السيد النادي : الصفاقسي الصفاقسي

حسين السيد انتقل لصفوف النادي الأسود والأبيض لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويغيب عن قائمة الفريق كل من زكريا بن شاعة بسبب الإصابة وإبراهيما تانديا بسبب عدم قيده القانوني.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي وفقا لموقع "Foot 24" التونسي:

أيمن دحمان - صبري بن حسين - هاني عمامو - نسيم هنيد - حسام الدقدوق - حمزة المثلوثي - محمد بن علي - حمزة الجلاصي - حسين السيد - محمد علي الطرابلسي - كريس كواكو - وليد القروي - رشيد آية عثمان - إسلام باكير - حسام بن علي - أيمن الحرزي - أشرف الحباسي - كينجسلاي إيديو - عصمان كامارا.

ويبدأ حسين السيد المشاركة في المباريات مع فريقه بعدما حل النادي مشكلة القيد مع الاتحاد التونسي ودفع المتأخرات في وقت سابق والتي عطلت قيد الوافدين الجدد بسوق الانتقالات الشتوية.

video:1

الصفاقسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة بفارق 12 نقطة عن الترجي متصدر الترتيب.

حسين السيد من ناشئي الأهلي، وانتقل في 2011 إلى مصر للمقاصة قبل أن يعود في 2014 إلى الأحمر.

وقضى السيد الموسم الماضي معارا إلى الاتفاق السعودي حيث لعب 25 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا مع الأهلي، لعب حسين السيد 45 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف، ليس بينهم أي مباراة هذا الموسم.

طالع أيضا:

الأهلي: رمضان صبحي في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي

هاني زادة: سيد عبد الحفيظ أراد اللعب في الزمالك

بسبب مخاوف كورونا.. إيجالو لن يسافر مع يونايتد إلى إسبانيا

في الدرجة الثانية - دوري المحترفين بين التشبة بالشامبيونشيب والاستسلام المبكر

أديبايور يقترب من بطل باراجواي