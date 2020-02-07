مصدر في المصري لـ في الجول: إيهاب جلال سيقود لقاء دجلة

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي المصري استمرار إيهاب جلال في منصبه كمدير فني للفريق، حتى لقاء وادي دجلة المقبلة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إيهاب جلال مستمر في منصبه وسيقود لقاء وادي دجلة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إدارة المصري ستجتمع اليوم الجمعة مع إيهاب جلال لمناقشة كل أحوار الفريق وبحث طرق تحسين النتائج واحتياجات الفريق".

وواصل "محافظ بورسعيد تواصل مع إيهاب جلال وأكد دعمه ومساندته له وطالبه بالاستمرار مع الفريق".

جلال تولى تدريب النادي المصري في شهر ديسمبر لعام 2018. وقاد الفريق في 46 مباراة بين الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية. فاز في 21 منهم، فيما خسر 10 مباريات وتعادل في 15 آخرين.

المصري تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ14 في المركز الـ16. نتيجة ظهر تأثيرها السلبي على كلا المدربين عقب اللقاء من خلال تعبيراتهم.

ويستعد المصري لمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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