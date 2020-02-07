مران الزمالك - جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وتدريبات خاصة لـ زيزو لعلاج الإرهاق

عقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة سريعة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الجمعة الصباحي المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بحضور الجهاز المعاون.

وتحدث المدرب الفرنسي خلال الجلسة عن لقاء الإسماعيلي في الدوري وضرورة مواصلة انتصارات الفريق، مشددا على أن الهدف الدائم هو الفوز بكافة المواجهات وثقته في الجميع.

وشرح كارتيرون كذلك بعض الأمور الفنية التي ينوي تطبيقها في تدريبات الجمعة.

وفضل الجهاز الفني منح راحة إضافية لمحمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من التدريبات الجماعية، لليوم الثاني على التوالي خاصة وأنه سيغيب عن المواجهة المقبلة ضد الإسماعيلي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وصعد الجهاز الفني بقيادة كارتيرون رباعي الناشئين مواليد 2001، المدافع حسام عبد المجيد وثنائي الوسط ياسين مرعي ومحمد حسام والمهاجم حسام أشرف للانتظام في تدريبات الفريق الأول تحسبا للاستعانة بأي منهم.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية خاصة للاعبيه على هامش المران، وبدأ اللاعبون بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق، تبعها تقسيم اللاعبين لمجموعات أدت فقرة تأهيل بالكرة بقيادة سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز لمدة 20 دقيقة.

وحرص كارتيرون على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة.

كما خاض أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق تدريبات إضافية عقب أداء الحصة التأهيلية مع الفريق، وقام اللاعب بالركض لمدة 10 دقائق بناء على تعليمات الجهاز الفني لعلاج الإرهاق، وعقب ذلك اتجه إلى صالة الجيم لاستكمال التدريبات هناك.

وأدى كريم أحمد "بامبو" تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيم، إذ فضل الجهاز الفني إراحته يوم الجمعة من التدريبات وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بأداء السداسي إسلام جابر وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وحازم إمام فقرة تأهيلية وعدم استكماله للمران، إذ فضل كارتيرون اكتفائهم بهذا القدر لحصول اللاعبين على أكبر قدر ممكن من الاستشفاء لتفادي الإرهاق في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

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