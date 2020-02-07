فينيسيوس عن اهتمام باريس: لا يمكن.. أريد البقاء في مدريد الجمعة، 07 فبراير 2020 - 11:16 كتب : FilGoal فينيسيوس جونيور - ريال مدريد فينيسيوس ريال مدريد نرشح لكم أخر الأخبار موندو ديبورتيفو: برشلونة حدد سعر كوتينيو 8 دقيقة | أوروبا كلوب أفضل مدرب في يناير بالدوري الإنجليزي 26 دقيقة | أوروبا بيكيه بعد الخروج من الكأس: ليس وقت نشر الغسيل المتسخ! 46 دقيقة | أوروبا أخطر دوري في العالم - فرق القاع تنتفض والأهلي يفك العقدة ساعة | تقرير في الجول مران الأهلي – بادجي يسافر للسنغال وجلسة مطولة بين فايلر وأفشة 2 ساعة | الدوري المصري بين "مخطط" شحاتة واعتراف ميدو.. 14 عاما على أقوى صدام في تاريخ الكرة المصرية 2 ساعة | تقرير في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. أخطر دوري في العالم - فرق القاع تنتفض والأهلي يفك العقدة بادجي: أتطلع لترك بصمة أكبر مع الأهلي.. دعم الجماهير يدفعني لتقديم أفضل ما لدي بين "مخطط" شحاتة واعتراف ميدو.. 14 عاما على أقوى صدام في تاريخ الكرة المصرية مران الأهلي – بادجي يسافر للسنغال وجلسة مطولة بين فايلر وأفشة مران الزمالك - جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وتدريبات خاصة لـ زيزو لعلاج الإرهاق الأكثر مشاهدة 1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 بيراميدز 2 الأهلي انتهت الدوري المصري 2 المصري 2 طنطا انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان 1 النصر 1 الفتح انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان 3 الأهلي 2 الاتفاق انتهت دوري الخليج العربي الإماراتي 2 الظفرة 1 النصر انتهت الدوري الإيطالي - روما - بولونيا لم تبدأ 21:45 الدوري الألماني - إينتراخت فرانكفورت - أوجسبورج لم تبدأ 21:30 الدوري الفرنسي - أنجيه - ليل لم تبدأ 21:45 دوري الأمير محمد بن سلمان - أبها - الوحدة بعد قليل 15:00 دوري الأمير محمد بن سلمان - الحزم - الفيحاء لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - نادي مصر - سموحة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - الإنتاج الحربي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - أسـوان لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - كريستال بالاس لم تبدأ 14:30 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - غرناطة لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك