مران الأهلي – بادجي يسافر للسنغال وجلسة مطولة بين فايلر وأفشة

عقد ريني فايلر مدرب الأهلي جلسة مطولة مع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب فريقه على هامش المران الذي أقيم صباح الجمعة في ملعب مختار التتش بالجزيرة للحديث عن مواجهات الفريق المقبلة.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر استمرار التدريبات دون راحة بعد الانتصار ضد بيراميدز في الدوري بنتيجة 2-1 يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وغاب أليو بادجي مهاجم الأهلي عن المران الصباحي يوم الجمعة، بعدما وافق الجهاز الفني على سفر اللاعب إلى السنغال لتجديد جواز سفره، على أن يعود مرة أخرى للقاهرة يوم الأحد.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة خاصة مع حسام عاشور قائد الفريق على هامش المران.

واكتفى محمد الشناوي حارس الأهلي بأداء تدريبات استشفائية على هامش التدريبات، بأداء تدريبات خفيفة في صالة الجيم ثم الركض حول الملعب.

وأدى أيمن أشرف مدافع الأهلي تدريبات بدنية على هامش المران الصباحي، فيما حصل محمود متولي مدافع الفريق على راحة من المشاركة في المران الجماعي، وسيشارك يوم السبت بصورة طبيعية.

وحرص فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري، وحرص السويسري على توجيه لاعبيه خلال التدريبات التي شاركت فيها المجموعة التي غابت عن مواجهة بيراميدز في الجولة الماضية.

وخاض الرباعي وليد سليمان ومحمود عبد المنعم "كهربا" ورامي ربيعة وياسر إبراهيم مرانا إضافيا عقب نهاية المران.

وأشرف توماس بينكيل مخطط الأحمال على المران البدني الخاص بالرباعي في إطار تجهزي الجميع بالصورة الأمثل للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري يوم الإثنين.

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