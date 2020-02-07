بادجي: أتطلع لترك بصمة أكبر مع الأهلي.. دعم الجماهير يدفعني لتقديم أفضل ما لدي

قال أليو بادجي مهاجم الأهلي إنه يتطلع لترك بصمة أكبر مع فريقه والمساهمة في استمرار النجاحات وحصد الألقاب، مشيرا إلى امتلاكه دوافع كبيرة ناجمة عن دعم الجماهير الكبير له رغم الدقائق القليلة التي شارك خلالها.

وصرح بادجي حسبما نقل الموقع الرسمي للأهلي: "سعيد بالنتائج التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، الأهلي يسير بشكل مميز سواء في دوري الأبطال أو الدوري".

وأضاف "أشعر بسعادة كبيرة لتواجدي في الأهلي، خاصة بعدما لمست قوة المنافسات التي يخوضها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري".

وواصل "أتطلع لأن أكون صاحب بصمة أكبر مع الفريق وأسهم في استمرار النجاحات وتحقيق البطولات".

وأكمل "أشعر بحماس كبير بعد دعم الجماهير لي، رغم الدقائق القليلة التي شاركت خلالها، إلا أنني أمتلك دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لدي حتى أكون متواجدا ضمن حسابات الجهاز الفني بشكل مستمر".

وأتم "هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين وجميعنا يعرف أهمية المرحلة المقبلة والارتباطات القوية التي تنتظر الفريق".

بادجي صاحب الـ22 عاما انضم إلى الأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

المهاجم السنغالي شارك بقميص الأهلي في 3 مباريات حتى الآن كبديل وصنع هدف انتصار الفريق ضد بيراميدز في الجولة الـ16 من الدوري المصري يوم الخميس.

طالع أيضا

إبراهيم نور الدين يعلق على أدائه في لقاء بيراميدز والأهلي

خطوة من الزمالك ضد بوطيب

لجنة الحكام ترفض طلب بيراميدز

متى يترك الزمالك مصطفى محمد؟

ديانج ارتكاز نموذجي في طريقة فايلر

الزمالك ينفي قيمة عقود مسربة للاعبيه