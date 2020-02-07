ألبا ينضم إلى ميسي وينتقد أبيدال: يكفي ما يتلقاه النادي من الخارج!

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 10:39

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - برشلونة

انتقد جوردي ألبا لاعب برشلونة تصريحات إريك أبيدال مدافع الفريق الأسبق ومدير الكرة بالنادي حاليا، مبديا اعتراضه على اتهامات موجهة للاعبين من داخل النادي.

جوردي ألبا

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال ألبا في تصريحات صحفية:"هذا النادي يتلقى الكثير من الخارج (يقصد شائعات أو انتقادات)، فهل يعقل أن نتهم بعضنا بعضا؟".

وأضاف الظهير الأيسر "أبيدال كان لاعبا، الجمهور يحبه ولذلك عليه أن يدرك كيف تكون غرفة الملابس وكيف يشعر اللاعبون بعد هذا الكلام".

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وصرح أبيدال في وقت سابق أن لاعبين في النادي لم يتدربوا بجدية لعدم رضاهم عن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني الذي رحل بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وخلفه كيكي سيتيين.

ليرد ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق بقوة على تصريحات أبيدال. (التفاصيل)

وقال تقرير إن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة استدعى أبيدال لاجتماع على خلفية ما حدث. (التفاصيل)

وتحدث ألبا بخيبة أمل مساء الخميس بعد خسارة جديدة لبرشلونة، الفريق الكاتالوني ودع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي بسيناريو مثير على يد مضيفه أتليتك بلباو الذي انتصر في اللحظات الأخيرة.

وتابع لاعب فالنسيا السابق "أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا، من الأفضل في الموسم. مؤسف أننا تلقينا هدفا متأخرا لكن هذه كرة القدم. فخور بالفريق بسبب الطريقة التي لعبنا بها".

واستمر منتقدا تقنية الفيديو "شخصيا، لا زلت لا أعرف كيف تعمل التقنية. عليها أن تتحسن كثيرا. هناك قرارات واضحة كان من المفترض احتسابها لنا".

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا بثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويحل رفاق ميسي ضيوفا على ريال بيتيس يوم الأحد في الجولة 23 من البطولة.

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