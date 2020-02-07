هل يظهر مهاجم الإسماعيلي الجديد لأول مرة أمام الزمالك؟

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 17:03

كتب : ياسر الشريف

باتريك كادو يسجل ويحتفل بهدف أوغندا الأول في الكونغو الديموقراطية

قد يظهر الوافد الأوغندي الجديد باتريك كادو لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين.

الإسماعيلي يواجه الزمالك يوم الأحد في السابعة والنصف مساءً في الجولة 17 من الدوري المصري.

وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادما من نهضة بركان المغربي.

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ديديه جوميز المدير الفني لـ الإسماعيلي قرر تواجد باتريك كادو في القائمة المبدئية للدراويش استعدادا لمواجهة الزمالك، حسبما علم FilGoal.com.

ويقترب كادو من الاستمرار في القائمة النهائية للإسماعيلي، ليتواجد على مقاعد البدلاء أمام الزمالك لكي يكتب ظهوره الأول مع الدراويش في الدوري المصري.

وسبق لصاحب الـ 24 عاما اللعب في صفوف كمبالا سيتي الأوغندي قبل أن ينضم لنهضة بركان في أغسطس الماضي.

وشارك كادو في 7 مباريات في الدوري المغربي هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.

وظهر كادو في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر مع منتخب بلاده ونجح في هز شباك الكونغو الديمقراطية.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 16 مباراة، بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 28 نقطة من 14 مباراة.

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