بيكيه بعد الخروج من الكأس: ليس وقت نشر الغسيل المتسخ!

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 13:54

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة

شدد جيرار بيكيه مدافع برشلونة أنه لا توجد مشكلة بين لاعبي الفريق جعلته يودع بطولتين ويخسر في الدوري أمام فالنسيا منذ بداية العام الحالي.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال بيكيه (33 عاما) في تصريحات صحفية:"هذا ليس وقت نشر الغسيل المتسخ، الجميع متحد في غرفة الملابس".

وواصل "الخروج من البطولة صادم، لكننا قلنا في غرفة الملابس إن أداءنا تحسن ولعبنا بشكل جيد، رغم كل الضوضاء التي أحاطت بالفريق".

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وودع برشلونة كأس ملك إسبانيا بالسقوط بهدف متأخر أمام مضيفه أتليتك بلباو يوم الخميس لتكون البطولة هي الثانية التي يخسرها الفريق في الموسم الحالي بعد كأس السوبر الإسبانية.

ويرى البعض أن هناك مشكلات داخلية في برشلونة تجعله مترنحا، خاصة بعد تصريحات إريك أبيدال المثيرة للجدل والتي رد عليها ليونيل ميسي قائد الفريق. (التفاصيل)

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا بثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويحل رفاق ميسي ضيوفا على ريال بيتيس يوم الأحد في الجولة 23 من البطولة.

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