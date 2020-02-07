أخطر دوري في العالم - فرق القاع تنتفض والأهلي يفك العقدة

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 13:31

كتب : أمير عبد الحليم

أخطر

أسوان ينتصر، طلائع الجيش يضرب، وطنطا يحبط المصري، وفي قمة الجولة 16 للدوري المصري الممتاز، الأهلي يفك عقدة بيراميدز بالسيناريو الأكثر إثارة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم، بعد نهاية جولة مثيرة من البطولة المصرية.

أمير عبد الحليم يستعرض أحداث الجولة التي بدأت مثيرة في أسوان، وانتهت ملتهبة في القاهرة.

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مباراة وحيدة خلت من الأهداف كانت بين الإنتاج الحربي والاتحاد، إيمانويل أمونيكي ظفر بنقطة في أول مباراة له، والزمالك استعاد توازنه المحلي بتجاوز الحدود.

ما التشكيل الأفضل في الجولة؟ المدرب الأقدر؟ واللاعب الأبرز؟

هيا شاهد الحلقة..

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