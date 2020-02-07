أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد مهاجم الفريق قبل الموسم، وكيف سيتصرف لو وصله عرضا خياليا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "بداية يجب أن تعرف بأن الزمالك لن يقف أمام مستقبل أبنائه".

وأضاف "قبل بداية المسوم جمعني حديث مع مصطفى محمد. قلت له بأنني أعده بأن يحصل على فرصته كاملة، ولا فارق بينه وبين خالد بوطيب أو عمر السعيد لأن أحدهما أكبر منه أو الثاني لاعب أجنبي يكلفنا أموال أكثر".

أمير أتبع "قلت له الفيصل سيكون مجهودك لأننا لا نريد سوى الفوز، وبالتالي هو استمع لكلامي وكز مع الفريق وتألق بالفعل. مصطفى سجل قرابة الـ13 هدفا هذا الموسم بين الدوري وإفريقيا".

وواصل "مصطفى محمد وصله بعض العروض في شهر يناير، لكنني رأيت أنها لا تليق به، ولذلك تحدثت معه مجددا وقلت له بأنك لعبت نصف موسم فقط فوصلتك تلك العروض، فما بالك بالاستمرار قليلا مع الفريق".

وأتم "في اعتقادي أن قيمة مصطفى محمد السوقية حاليا من 3 إلى 5 مليون جنيه إسترليني".

مصطفى محمد عاد إلى نادي الزمالك بداية الموسم الجاري بعدم موسمين قضاهما معارا إلى طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ22 عاما شارك في 21 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 11 هدفا وصنع هدفا واحدا.

وحصل مصطفى محمد على جائزة هداف بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في نهاية العام الماضي برصيد أربع أهداف، مؤهلا منتخب مصر لأوليمبياد طوكيو 2020.

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