أرقام في الجول – أليو ديانج.. الارتكاز النموذجي لخطة فايلر

يستحق أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق التحية فعلا على صفقة انضمام لاعب الوسط المالي للنادي الأحمر، وأرقامه ضد بيراميدز تشهد بذلك.

وثبت ديانج أقدامه في خطة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي جرب أكثر من لاعب في هذا المركز بعد إصابة حمدي فتحي الذي بدأ الموسم بشكل مميز.

وكتب ديانج عودة الأهلي ضد بيراميدز، بعدما سدد كرة الهدف الأول الذي احتسب لأليو بادجي وسجل بنفسه هدف الفوز الثاني.

ما يقدمه اللاعب المالي في خط وسط الأهلي تخطى حدود دوره الأساسي كارتكاز يسترجع الكرة لفريقه ويقتل هجمات المنافسين.

واسترجع ديانج 20 كرة للأهلي أمام بيراميدز، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي الفريقين.

كما أنه استقبل الكرة من زملائه 36 مرة، ليبدأ دوره في بناء هجمات الأهلي.

ماذا يفعل ديانج بالكرة؟

مرر ديانج الكرة لزملائه 44 مرة بشكل صحيح من أصل 54 تمريرة، لتصل نسبة تمريراته الصحيحة إلى 81%.

والأهم أن 6 تمريرات فقط منهم كانوا للخلف.

وسدد ديانج الكرة مرتين باتجاه مرمى بيراميدز، الأولى اصطدمت بأليو بادجي وسكنت الشباك.

والثانية اتجهت لشباك المهدي سليمان مباشرة لتكتب الفوز للأهلي.

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