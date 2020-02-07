الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 01:32

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف خالد بوطيب في طلائع الجيش

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق.

وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى".

وأوضح "عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".

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المشرف العام على قطاع الكرة أكمل "في مباراة الإسماعيلي بالموسم الماضي، تعرض خالد بوطيب لإصابة أبعدته عن الملاعب شهرين".

وواصل "شفاء بوطيب لم يكن قد اكتمل، ورغم ذلك أصر على التواجد رفقة منتخب المغرب في أمم إفريقيا لأنها كانت فرصة جيدة له حلى حد تعبيره للتألق رفقة بلاده، ولم نرفض ذلك رغم أنه كان في إمكاننا".

واستمر "هذا الموسم أصيب بوطيب مجددا، والمشكلة هنا تكمن في أنه رفض العلاج بمعرفة الجهاز الطبي لنادي الزمالك".

وشرح "بمعنى أننا نقول له ستسافر إلى ألمانيا للعلاج، فيقول لا، أنا لا أريد السفر إلى فرنسا".

وأتبع "منحناه ورقة بأنه سيجري العملية الجراحية، وحددنا له أكثر من موعد، لكننا وحتى قبل يومين لم نكن نعلم عنه أي شيء، لذلك فسخنا التعاقد معه".

وأتم "فسخنا العقد من طرف واحد، وقدمنا أوراق دعوى استرداد تفيد بأنه تقاعس عن العلاج، وبالتالي من حقنا استرداد ما صرفناه له لأننا صرفنا عقدنا معه كامل".

خالد بوطيب انضم لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ32 عاما شارك مع الزمالك في 24 مباراة. سجل 5 أهداف وصنع هدفين، وحقق معهم لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

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