أمير مرتضى: لا صحة لقيمة العقود التي تٌسرب.. لماذا لا نتكلم عن صفقة بنشرقي؟

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 00:47

كتب : FilGoal

أمير مرتضى

انتقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، ما يٌشاع في الإعلام عن أرقام مسربة لقيمة عقود لاعبي الزمالك التي تسرب للإعلام، مؤكدا عدم صحتها.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) في قناة أون سبورت: "مر على الزمالك ثلاث فترات انتقالات منذ توليا المسؤولية. في الفترة الأولى تعاقدنا مع خمس لاعبين، ولاعبين اثنين في يناير بالفترة الثانية هما أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب واللذين قدما المطلوب منهما".

وأضاف "خالد بوطيب ضممناه بمليون ونصف مليون يورو من مالاطية سبور. حصل على 500 ألف يورو في السنة الأولى، ثم مليون يورو في السنة الثانية وفسخنا تعاقدنا معه الآن، أما قصة العقود التي تسرب وهذه الأرقام فلا صحة لها مطلقا".

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وأكمل "أنا ضممت مهاجم منتخب المغرب القادم من كأس العالم مثله مثل فرجاني ساسي. أما قصة توفيقه من عدمه ليست مسؤوليتي أنا".

وأوضح "مثل أيضا حميد أحداد الذي ضممناه ولم يشارك بشكل كبير، لكنه متألق الأن مع الرجاء على سبيل الإعارة. إذا عاد لنا سيكون إضافة، أو سيرحل ببند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو وهو المبلغ الذي كنا قد دفعناه".

المشرف العام على الكرة أتبع "الناس يتكلمون عن بوطيب لأنه لم يوفق، لماذا لم نتطرق لأشرف بنشرقي مثلا؟ بنشرقي ضممناه مقابل 400 ألف يورو فقط من الهلال السوداني، أي أقل من 8 مليون جنيه".

وأتم "هذا الموسم ضممنا 10 لاعبين مقابل 100 مليون جنيه. لا صحة للأرقام التي تشاع، ومنها أن محمد عواد يحصل على 15 مليون جنيه. تلك الأرقام ليست صحيحة".

الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 14 مباراة.

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