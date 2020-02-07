بوسكيتس بعد الخسارة: هذه بطولة الكأس الجديدة

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 11:00

كتب : FilGoal

سيرخيو بوسكيتس - برشلونة - أتليتك بلباو

يرى سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة أن النظام الجديد لبطولة كأس ملك إسبانيا جعل البطولة أصعب لأنها لا تمنح الخاسر فرصة تعويض في مباراة إياب.

وقال لاعب وسط فريق بلاوجرانا بعد الخسارة يوم الخميس أمام مضيفه أتليتك بلباو بهدف في الدور ربع النهائي:"استحققنا التأهل، لكن هذه الكأس الجديدة".

وواصل "في لحظة ما قد تهرب المباراة منك. مصير محبط بعد كل ما حدث. هذه كرة القدم".

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وأتم "تمريرة عرضية انتهت معها الكرة في الشباك. لعبنا مباراة جيدة رغم كل شيء".

ولم تعد مباريات كأس ملك إسبانيا تجري بنظام الذهاب والإياب مثلما كان الحال عليه في المواسم الماضية، باستثناء فقط الدور نصف النهائي.

وتنص اللوائح الجديدة للبطولة على أن تجري المباريات في ملاعب الفرق المنتمية لدرجة أدنى في الدوري، لذلك لعب برشلونة في دور الـ32 ضد مضيفه إبيزا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

لكن في حال تواجه فريقان ينتميان لنفس درجة الدوري، تحدد القرعة الفريق المضيف.

ولأول مرة منذ عام 2003 يخلو الدور نصف النهائي من ريال مدريد أو برشلونة أو فالنسيا أو أتليتكو مدريد.

وتأهل بلباو ليلحق بريال سوسيداد وغرناطة وميراندس، وتحدد القرعة مواجهتي الدور نصف النهائي الذي يجري بنظام الذهاب والإياب.

ويستضيف الملعب الأولمبي بإشبيلية المباراة النهائية في 18 إبريل المقبل.

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