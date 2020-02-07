الزمالك يتكفل بعلاج ناشئه المصاب بالسرطان

قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادي قرر التكفل بعلاج سعد محمد الذي يلعب في قطاع الناشئين بالنادي.

وأوضح أحمد في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك "النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور دائما يقف بجوار أبناء النادي، فهذا واجب مجلس الإدارة".

وأتم "كلنا مع سعد حتى يعود أفضل بإذن الله".

وأصيب سعد، المولود في 2000، بسرطان الدم ويتلقى علاجا كيماويا في معهد ناصر.

وطلب سعد من إدارة الزمالك تحمل مصاريف علاجه بعد اجتماعه بأحمد مرتضى.

والتحق سعد بقطاع الناشئين للزمالك في 2016 ويلعب في مركز الجناح الأيمن.

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