خبر في الجول – جلال يفكر في الاستقالة من المصري.. واجتماع تحديد مصير

الخميس، 06 فبراير 2020 - 20:34

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

مع استمرار النتائج السلبية في المصري، يعقد مجلس إدارة المصري جلسة طارئة مع إيهاب جلال مدرب الفريق لبحث مصيره.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل مجلس إدارة المصري، بأن إيهاب جلال أخطر الإدارة بالفعل قبل لقاء طنطا بأن المباراة ستكون الأخيرة له مع الفريق في حالة عدم تحقيق الفوز.

المصري تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق اليوم الخميس في بطولة الدوري.

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وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الجهاز الفني للمصري، فإن الإدارة ستقعد جلسة طارئة مع جلال خلال الساعات القليلة المقبلة.

الجلسة ستشهد القرار النهائي، إما برحيل جلال عن المصري، أو بإقناعه بالاستمرار في قيادة الفريق.

تعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، وبفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.

ويستعد المصري لمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ17.

جلال تولى تدريب النادي المصري في شهر ديسمبر لعام 2018. وقاد الفريق في 46 مباراة بين الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية. فاز في 21 منهم، فيما خسر 10 مباريات وتعادل في 15 آخرين.

يذكر أن مجلس إدارة المصري سبق وأصدر بيات تجديد ثقة في الجهاز الفني للفريق مرتين هذا الموسم.

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