طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

الخميس، 06 فبراير 2020 - 20:56

كتب : عاطف شادي

عمر جابر مع بيراميدز أمام الأهلي

كشف مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز، تفاصيل إصابة عمر جابر لاعب الفريق أمام الأهلي.

وقال مصطفى المنيري في تصريحات للصحفيين بين الشوطين "التشخيص المبدئي لإصابة عمر جابر عبارة عن تمزق في أربطة الكتف، لم يتمكن معها من استكمال اللقاء وفضل الجهاز إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأضاف "سننتظر 48 ساعة بعد الإصابة، وبعدها يجري اللاعب أشعة على الكتف لبيان مدى قوتها".

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عمر جابر غادر مباراة الأهلي وبيراميدز مصابا في الدقيقة الـ39 من الشوط الأول.

ويتقدم بيراميدز على الأهلي بهدف مقابل لا شيء قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

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