مانشستر سيتي يعلن إصابة رحيم سترلينج
الخميس، 06 فبراير 2020 - 22:01
كتب : FilGoal
يغيب الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج عن مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام بسبب الإصابة في أربطة الركبة اليسرى.
رحيم ستيرلينج
النادي : مانشستر سيتي
نادي مانشستر سيتي أعلن غيابه بعدما أجرى فحوصات على الركبة.
ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 9 فبراير في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.
اللاعب البالغ 25 عاما لم يغب في الموسم الجاري بسبب الإصابة من قبل.
الجناح الإنجليزي اكتفى بالتواجد كبديل دون مشاركة أمام واتفورد وأستون فيلا.
سترلينج شارك في 35 مباراة الموسم الجاري سجل 20 هدفا في جميع المسابقات وصنع 5 أهداف.
مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 18 برصيد 24 نقطة.
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