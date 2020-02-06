مانشستر سيتي يعلن إصابة رحيم سترلينج

يغيب الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج عن مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام بسبب الإصابة في أربطة الركبة اليسرى.

نادي مانشستر سيتي أعلن غيابه بعدما أجرى فحوصات على الركبة.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 9 فبراير في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

اللاعب البالغ 25 عاما لم يغب في الموسم الجاري بسبب الإصابة من قبل.

الجناح الإنجليزي اكتفى بالتواجد كبديل دون مشاركة أمام واتفورد وأستون فيلا.

سترلينج شارك في 35 مباراة الموسم الجاري سجل 20 هدفا في جميع المسابقات وصنع 5 أهداف.

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 18 برصيد 24 نقطة.

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