مؤتمر سيتيين: لعبنا أفضل من بلباو.. تير شتيجن لم يُختبر

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

مؤتمر سيتيين

يعتقد كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، أن فريقه لم يستحق الهزيمة أمام أتليتك بلباو.

برشلونة ودّع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، بخسارته القاتلة 0-1 أمام أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس.

وصرّح سيتيين بعد اللقاء: "أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد، من المؤلم عدم وجود مباراة إياب. لقد سيطرنا على المباراة لكن الحظ لم يكن حليفنا. النجاح سيأتي على المدى البعيد".

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وأضاف: "استحققنا الفوز هنا، كل شيء سار بشكل جيد إلا النتيجة. خلقنا 4 أو 5 فرص مؤكدة في الشوط الثاني".

وواصل سيتيين حديثه: "لست قلقا بشأن الهزيمة. صحيح أن النتيجة هي أهم شيء دوما، لكن انطباع الفريق مهم أيضا. أعتقد أن مستوانا كان عظيما اليوم".

ودلل: "تير شتيجن لم يُختبر اليوم تماما، لكنها كرة القدم".

وعن مطالبة برشلونة بركلة جزاء لصالح فرينكي دي يونج في الشوط الثاني: "لم أر لقطة دي يونج من مكاني، لكنهم أخبروني أنها كانت ركلة جزاء واضحة. لن أتحدث عن الحكام".

وأتم: "لا أعتقد أن إصابة بيكيه خطيرة، ربما تعرض لحمل زائد".

نصف النهائي سيشهد غياب ريال مدريد وبرشلونة لأول مرة منذ 2010 وحينها حقق إشبيلية اللقب.

وتعد تلك المرة الثامنة تاريخيا التي يغيب فيها رباعي الكرة الإسبانية الكبير ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا عن المربع الذهبي للكأس ملك إسبانيا.

فوز الفريق الباسكي يتكرر للمرة الثانية على التوالي الموسم الجاري بعدما خطف فوزا في الدور الأول بالدوري الإسباني والآن حقق الفوز مرة ثانية لأول مرة منذ 1988.

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