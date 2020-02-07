الترجي: فريقنا عمره 4 أشهر.. الزمالك ليس أسهل من الأهلي أو الوداد

شدد رياض بالنور مدير الكرة بنادي الترجي التونسي على صعوبة مواجهة الزمالك في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

صرح بالنور عبر شبكة IFMTV التونسية "لم نفرح بمواجهة الزمالك، فهو فريق له تاريخ كبير في إفريقيا، كل أندية المستوى الثاني متكافئة في الحظوظ والإمكانيات".

وأضاف "لا أعتبر الزمالك أسهل من مواجهة الوداد أو الأهلي، بالعكس لابد من الحذر، سيلتقي الفريقان سويا في السوبر الإفريقي، لذا ستكون الأوراق مكشوفة في مباراتي دور الثمانية".

وتابع بالنور "الاحتياط واجب، مباريات ليست سهلة، وحظوظنا في التأهل 50%، لا نرى خوض لقاء الإياب على ملعبنا ميزة، سبق أن انتزع مازيمبي بطاقة التأهل للنهائي من رادس، وكذلك تعادل الرجاء المغربي معنا في تونس هذا العام".

وأشار "فريقنا عمره الكروي 4 أشهر، لقد تغير أكثر من 80% من قوامه، لدينا طموحات كبيرة، وننافس على كل الألقاب، لكن لا يمكن القول أن الفريق وصل لقمة عطائه".

وبسؤاله عن تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وما يقال عن مجاملة الحكام للترجي، رد رياض بالنور "نحترم علاقتنا بكل الأندية، والرد ومعيار النجاح في الملعب، ولو كره الكارهون".

وأشار مدير الكرة بالترجي في سياق آخر إلى أن خوض مباراتين متتاليتين على ملعب رادس يومي 7 و8 مارس المقبل، لن يمثل مشكلة على أرضية الملعب.

ويلعب الترجي مع الزمالك إيابا في رادس، كما يستقبل النجم الساحلي ضيفه الرجاء المغربي على نفس الملعب.

وأتم رياض بالنور تصريحاته "لقد قرر نادي الوداد اللجوء لآخر درجات التقاضي، والمحكمة الرياضية ستعلن قرارها في مارس، من حق النادي المغربي أن يفعل ما يراه صحيحا، لكن لا أعلم ما الجدوى، لقد تأهلنا لكأس العالم للأندية، ونخوض بطولة السوبر الإفريقي ضد الزمالك بعد أيام".

الزمالك يواجه الترجي الرياضي ثلاث مرات خلال شهر من الآن. المواجهة الأولى ستكون يوم 14 فبراير في كأس السوبر الإفريقي، ثم مرتين ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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