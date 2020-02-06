إيهاب جلال: سأقدم استقالتي لإدارة المصري.. رحيلي يجب أن يتم بالتراضي الخميس، 06 فبراير 2020 - 23:12 كتب : FilGoal إيهاب جلال - المصري - بيراميدز إيهاب جلال المصري الدوري المصري في الدوري نرشح لكم أخر الأخبار أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي 7 دقيقة | مصر الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب 24 دقيقة | الدوري المصري بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس 29 دقيقة | أوروبا مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا 33 دقيقة | الدوري المصري أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم 53 دقيقة | الدوري المصري تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا سيناريو قاس.. برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا في الـ+ 90 أمام بلباو الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90 الشعباني: حظوظنا أمام الزمالك متساوية.. من يتصور غير هذا حتما مخطئ الأكثر مشاهدة 1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 بيراميدز 2 الأهلي انتهت الدوري المصري 2 المصري 2 طنطا انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان 1 النصر 1 الفتح انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان 3 الأهلي 2 الاتفاق انتهت دوري الخليج العربي الإماراتي 2 الظفرة 1 النصر انتهت الدوري الإيطالي - روما - بولونيا لم تبدأ 21:45 الدوري الألماني - إينتراخت فرانكفورت - أوجسبورج لم تبدأ 21:30 الدوري الفرنسي - أنجيه - ليل لم تبدأ 21:45 دوري الأمير محمد بن سلمان - أبها - الوحدة لم تبدأ 15:00 دوري الأمير محمد بن سلمان - الحزم - الفيحاء لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - نادي مصر - سموحة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - الإنتاج الحربي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - أسـوان لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - كريستال بالاس لم تبدأ 14:30 الدوري الإسباني - ريال بلد الوليد - فياريال لم تبدأ 19:30 قد ينال إعجابك