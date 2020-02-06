ياسر ينقذ نقطة لـ المصري من طنطا في الثانية الأخيرة.. وجلال والمزين خاسران

تعادل المصري وطنطا بهدفين لكل فريق، لكن يبقى إيهاب جلال وأيمن المزين مدربا الفريق هما الخاسرين في اللقاء

تعادل طنطا مع المصري بهدفين لكل فريق على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

سجل إسلام فؤاد هدفا طنطا، فيما سجل محمد جابر وأحمد ياسر هدفا المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ14 في المركز الـ16. نتيجة ظهر تأثيرها السلبي على كلا المدربين عقب اللقاء من خلال تعبيراتهم.

التشكيل

إيهاب جلال اختار البدء بنفس تشكيله الذي خاض لقاء إينوجو رينجرز قبل ثلاثة أيام. محمود وادي رأس حربة، ومن خلفه حسين رجب وأحمد عادل "ميسي" وحسن علي.

وصف المباراة

بعد 20 دقيقة هادئة، جاء الهدف الأول لطنطا. عرضية من الجهة اليمنى، مهدها أحمد قطاوي بقدمه لإسلام فؤاد الذي أودعها المرمى برأسه.

المصري ضغط بغية تسجيل التعادل. وأرسل محمد جابر الذي يشارك كظهير أيمن، عرضية أرضية في الدقيقة الـ26، قابلها حسين رجب بتوصيبة، لكن علي فرج أنقذها بصعوبة.

ونفذ حسن علي مخالفة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ34، قابلها أحمد عادل "ميسي" برأسية ضعيفة في يد علي فرج.

هدفان في دقيقة

وأثناء ضغط المصري، أدرك طنطا الهدف الثاني في الدقيقة الـ36. ركنية نفذها إيهاب سمير، قابلها إسلام فؤاد أيضا بتصويبة رائعة على الطائر في المرمى.

المصري عدل النتيجة سريعا جدا. اختراق من أحمد عادل "ميسي" في الدقيقة الـ37 ثم عرضية مرت من الجميع، واستخلصها لنفسه محمد جابر ثم سدد بيسراه في المرمى مسجلا الأول لفريقه.

الشوط الثاني

إيهاب جلال بدأ الشوط الثاني بأولى تبديلاته. أحمد ياسر شارك بدلا من فريد شوقي.

وحاول المصري الضغط. سدد محمود وادي بقوة في الدقيقة الـ46 لكن كرته تحولت إلى ركنية.

تبديلات كثيرة

وفي الدقيقة الـ54 أرسل حسين رجب عرضية، قابلها سعيدو سيمبوريه برأسية فوق المرمى بقليل.

أيمن المزين أجرى أولى تبديلات طنطا في الدقيقة الـ56 بدخول وليد عادل بدلا من محمد ماجد "أونش".

وكان أوستين أموتو ثاني تبديلات المصري في الدقيقة الـ70 بدلا من حسين رجب.

وشارك شيخ موكورو في آخر حلول إيهاب جلال. نزل في الدقيقة الـ75 بدلا من عمرو موسى.

وبدأت محاولات أموتو. في الدقيقة الـ78 استغل التحام محمود وادي مع الحارس وقطع الكرة وسددها لكن فوق المرمى.

ثم شارك محمد العشري بدلا من أحمد فهمي في تشكيل طنطا بالدقيقة الـ79.

وفي الدقيقة الـ83 اخترق عمر كمال عبد الواحد من الجهة اليسرى وأرسل عرضية لم تجد متابع، لتمر من الجميع.

حكم اللقاء أحمد جمال، طرد أحمد عادل "ميسي" لاعب المصري في الدقيقة الـ87 بعد تدخل بدون كرة على لاعب طنطا.

هدف قاتل

واستمرت محاولات المصري في الدقيقة الـ90 بتصويبة من شيخ موكورو، لكن بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بهدفين مقابل هدف.

وما لم يحققه موكورو، فعله البديل الآخر أحمد ياسر. ياسر استلم الكرة من خارج منطقة الجزاء، وسدد كرة رائعة في المرمى، لم يستطع علي فرج إلا مشاهدتها تعانق الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ14 في المركز الـ16.

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