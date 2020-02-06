محمود متولي: ليس مهما من نقابل المهم أن نفوز

كشف محمود متولي لاعب الأهلي أن لاعبي الفريق لم يشعروا بالضغط من أجل التفوق على بيراميدز.

الأهلي قلب تأخره عبر الثنائي أليو بادجي وديانج في الربع ساعة الأخيرة وحصد نقاط المباراة الـ 3 (طالع التفاصيل).

وقال متولي عقب نهاية اللقاء "كان لابد أن نواصل مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز الـ 13 على التوالي وهذا يُحسب للاعبين".

وواصل في لقاءه مع أون سبورت "نحترم كل المنافسين ونلعب كل مباراة خطوة تلو الأخرى".

وواصل "ليس مهما من نقابل المهم أن نفوز، مع احترامي لفريق بيراميدز".

وواصل "لم نكن مغضوطين بل حفّزنا أنفسنا من أجل كسر سلسلة النتائج الأخيرة أمام بيراميدز".

وأتم عن لقاء صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا "نفكر في كل مباراة بالترتيب ومن ثم نركز على مواجهة صن داونز".

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الأهلي يلتقي بطل جنوب إفريقيا في مواجهة ثأرية بربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي (طالع التفاصيل).

#ديانج يقود #الأهلى للفوز الأول على #بيراميدز فى الوقت القاتل تقدم على جبر لبيراميدز فى الدقيقة 53 وتعادل أليو بادجي للأهلى فى الدقيقة 77 قبل أن يحرز أليو ديانج هدف الفوز فى الدقيقة 91. شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/O1aNKRQKnH — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 6, 2020

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