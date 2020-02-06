محمود متولي: ليس مهما من نقابل المهم أن نفوز

الخميس، 06 فبراير 2020 - 22:18

كتب : FilGoal

أليو ديانج يحتفل بهدف الأهلي القاتل في بيراميدز

كشف محمود متولي لاعب الأهلي أن لاعبي الفريق لم يشعروا بالضغط من أجل التفوق على بيراميدز.

الأهلي قلب تأخره عبر الثنائي أليو بادجي وديانج في الربع ساعة الأخيرة وحصد نقاط المباراة الـ 3 (طالع التفاصيل).

وقال متولي عقب نهاية اللقاء "كان لابد أن نواصل مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز الـ 13 على التوالي وهذا يُحسب للاعبين".

أخبار متعلقة
الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90 تشكيل الأهلي – مروان يقود الهجوم.. ومحمود متولي أساسي أمام بيراميدز ديانج: العودة بعد التأخر تحسب للفريق.. زملائي وراء تألقي طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

وواصل في لقاءه مع أون سبورت "نحترم كل المنافسين ونلعب كل مباراة خطوة تلو الأخرى".

وواصل "ليس مهما من نقابل المهم أن نفوز، مع احترامي لفريق بيراميدز".

وواصل "لم نكن مغضوطين بل حفّزنا أنفسنا من أجل كسر سلسلة النتائج الأخيرة أمام بيراميدز".

وأتم عن لقاء صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا "نفكر في كل مباراة بالترتيب ومن ثم نركز على مواجهة صن داونز".

الأهلي يلتقي بطل جنوب إفريقيا في مواجهة ثأرية بربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي (طالع التفاصيل).

اقرأ أيضا:

الثنائي أليو يفك العقدة.. الأهلي يهزم بيراميدز في الـ +90

الكأس عدو زيدان.. سوسيداد يطيح بـ ريال مدريد في مباراة مجنونة

مانشستر سيتي يعلن إصابة نجمه

خبر في الجول – جلال يفكر في الاستقالة من المصري

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

في الدوري الأهلي محمود متولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي 28 دقيقة | مصر
الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب 45 دقيقة | الدوري المصري
بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس 50 دقيقة | أوروبا
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا 55 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك