حازم إمام: الدوري لم يحسم.. ومن يريد التتويج بدوري الأبطال عليه إسقاط أي منافس

يتمسك حازم إمام قائد الزمالك بحظوظ فريقه في المنافسة على الفوز بلقب الدوري هذاالموسم.

قال حازم إمام عبر قناة ناديه "من يقول إن (الدوري راح) لا يستحق أن يرتدي قميص الزمالك أو يشجع الفريق".

وأشار الظهير الأيمن "يتبقى دور كامل، كما أن هناك مباريات خارجية ستؤثر على مسيرة اللقب".

الزمالك يتواجد في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر والمقاولون العرب الوصيف.

وتابع "تعاهدنا بعد التعادل مع وادي دجلة، أن نحقق الفوز في مباراتي حرس الحدود ثم الإسماعيلي، لنغلق صفحة الدوري بنتائج جيدة تمنحنا دفعة قوية قبل مباراتي السوبر الإفريقي والمحلي ضد الترجي ثم الأهلي".

وعن مواجهة الترجي في دور الثمانية لدوري الأبطال، أتم حازم إمام "من يريد الفوز بالبطولة لا يختار مواجهة فريق بعينه بل عليه الفوز أمام أي منافس".

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