حوار فرجاني ساسي: قابلت حبا شديدا في مصر.. ولدي شعور غريب قبل مواجهة الزمالك والترجي

"اتهموني ظلما بالهروب من الزمالك رغم أنني قابلت حبا شديدا من الجماهير البيضاء لم أجده في أي مكان آخر".. كان هذا تعليق فرجاني ساسي عن علاقته بمحبي القلعة البيضاء.

النجم التونسي أجرى حوارا مصورا مع المدون التونسي (مالك الكورة) للحديث عن الكثير من الأمور الخاصة بمستقبله مع الزمالك ومواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة.

وحصل فرجاني ساسي على راحة سلبية بإذن من الجهاز الفني للزمالك يقضيها في بلاده تونس.

وأجرى فرجاني الحوار خلال فترة إجازته.

ويستعرض معكم FilGoal.com حوار فرجاني ساسي مع المدون التونسي (مالك الكورة).

وقال فرجاني ساسي في بداية حديثه: "جماهير الزمالك تحبني كثيرا فكيف لي أن أهرب من هذا النادي وأنا أشاهد مشجعيه وهو يهتفون باسمي حتى في مباريات منتخب تونس خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر".

وأضاف "الجماهير كانت حريصة على حضور مباريات منتخب تونس لتشجيعي، وعندما خسرنا كانوا يشعرون بالحزن معي، فكيف أن أهرب وأترك هذا النادي".

وتابع "ما حدث أن في هذه الفترة رحل حمدي النقاز عن الزمالك وكنت حصلت على إجازة وسافرت إلى تونس، لذلك بعض التقارير الصحفية ربطت بين سفري إلى تونس ورحيل النقاز عن القلعة البيضاء، واتهموني بالهروب عن الزمالك".

وشدد ساسي "لن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي ورئيسه ويجب أن تكون وجهتي المقبلة أكبر وأفضل، ولكن إذا لم يوافق النادي سوف أستمر معه".

وكشف فرجاني "تلقيت عرضا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن رئيس النادي أخبرني أنه يريد مني الاستمرار مع الفريق، ووافقت على ذلك، وعندما سافرت إلى تونس فوجئت أن الأخبار تقول أنني هربت من الزمالك".

وانتقل فرجاني للحديث عن مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وتحدث قائلا: "مواجهة الترجي في السوبر ستكون خاصة بالنسبة لي لأنني كنت لاعبا ضمن صفوف الفريق التونسي سابقا وأيضا أنا من مشجعيه".

وواصل "المواجهة لن تكون سهلة بالنسبة لي ويجب أن أحضر لها نفسي جيدا حتى أظهر بمستوى مميز".

وأكمل "معين الشعباني مدرب الترجي صنع تاريخا لنفسه وللفريق في وقت قصير وقاده للفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا، وأيضا يقدم مستوى مميز رغم أن الكثير من اللاعبين يرحلون عن فريقه في كل فترة انتقالات، لكن كل هذا لا يؤثر على مستوى الترجي ويواصل انتصاراته".

وأتم فرجاني ساسي حديثه قائلا: "قابلت حب كبير من جماهير الزمالك والمصريين وصنعت لنفسي اسما مميزا في الشارع المصري، كما فعل أيضا حمدي النقاز وكان له الكثير من المحبين، وكذلك علي معلول الذي تحبه جماهير الأهلي".

شاهد حوار فرجاني ساسي بالكامل مع المدون التونسي (مالك الكورة)

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