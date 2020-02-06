أمير مرتضى: مواجهة الترجي نهائي مبكر.. لا تهدموا الفريق

الخميس، 06 فبراير 2020 - 12:41

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الترجي

وصف أمير مرتضى مواجهة الزمالك والترجي التونسي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بأنها نهائي مبكر.

وصرح أمير عبر قناة الزمالك "الزمالك بطل الكونفدرالية في 2019 بينما حقق الترجي لقب دوري الأبطال آخر عامين، لذا ستكون نهائي مبكر".

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك "لم نتمنى مواجهة فريق بعينه، كل الأندية المتأهلة سواء في التصنيف الأول أو الثاني قوية، وسبق لها الفوز باللقب، والاستعداد لها سيكون ثابتا، وأتمنى أن نتجاوز عقبة الترجي في السوبر الأفريقي ودوري الأبطال".

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وعن مواجهة الأهلي في السوبر، رد أمير مرتضى "لدينا لاعبون سبق لهم الفوز بالدوري والكأس والسوبر والكونفدرالية، كذلك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي، سبق لهم الفوز ببطولات مع أنديتهم".

وتطرق للحديث عن مسيرة الزمالك في الدوري، قال "المشوار طويل، نعم فقدنا عدة نقاط أمام أندية صغيرة، والأداء أمام وادي دجلة كان سيئا باعتراف اللاعبين والجهاز الفني، وعلينا أن نستثمر الفوز على حرس الحدود بفوز جديد في المباراة القادمة ضد الإسماعيلي، لندخل مباراتي السوبر ضد الترجي ثم الأهلي بمعنويات مرتفعة".

وأشار "المدير الفني باتريس كارتيرون سبق أن مر بنفس الظروف مع الأهلي ومازيمبي والرجاء البيضاوي، ولديه خبرة كبيرة في التعامل، فهو مقتنع بكل اللاعبين، ويريد تجهيزهم وأن يخلق بينهم منافسة في ظل ضغط جدول المباريات".

وأتم أمير مرتضى "ننافس على ٥ بطولات كل موسم، لا تهدموا الفريق، كل شيء وارد في كرة القدم، مانشستر سيتي فاز بكل الألقاب في إنجلترا العام الماضي، ونفس الفريق يعاني حاليا من تراجع النتائج بينما يسير منافسه ليفربول بقوة وثبات".

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