منسق صن داونز الإعلامي يفسر "الضحكة": الأهلي لا ينسى ما عليه

فسر خالد علي المنسق الإعلامي لصن داونز الجنوب إفريقي الضحكة التي خرجت منه بعد أن أوقعته قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي للمرة الثانية على التوالي.

وقال علي لإذاعة "أون سبورت إف إم" مازحا: "ديدييه زوكورا الذي سحب القرعة كان خلفي قبل القرعة، وقلت له ألا يوقعنا مع الأهلي، وإن سحب ورقة صن داونز بعد ورقة الأهلي عليه أن يرميها بعيدا ويسحب غيرها".

وأردف "لكنه أوقعنا مع الأهلي، ومن هنا أتت الضحكة".

وعن المواجهة قال علي: "الأهلي تطور كثيرا، كان يعاني في منطقة التهديف لكن الآن لديه عدد أهداف كبير في الدوري المحلي".

وشدد "سنتابع الأهلي عن كثب، لدينا 3 كشافين سيسافرون إلى أبو ظبي لمتابعة مباراة السوبر المحلي ضد الزمالك".

وحذر علي فريقه من المواجهة حيث قال: "الأهلي لا ينسى ما عليه".

وهُزم الأهلي بخمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي صن داونز الموسم الماضي في ربع النهائي.

اقرأ أيضا

موسيماني لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر

حوار مطول مع ساسي: شعور غريب قبل مواجهة الترجي

الأهلي: من يريد اللقب عليه اجتياز الصعاب

نقاط قوة وضعف صن داونز.. بداية محلية سيئة وانطلاقة إفريقية رائعة

نقاط قوة وضعف الترجي.. تفوق محلي وقاري