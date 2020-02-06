إيجالو: النيجيريون خرجوا للشوارع للاحتفال بانضمامي لمانشستر يونايتد

قال النيجيري أوديون إيجالو مهاجم مانشستر يونايتد إن أهالي بلدته احتفلوا بخبر انتقاله إلى الشياطين الحمر بالخروج إلى الشوارع.

إيجالو صاحب الـ30 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح إيجالو في تصريحات لموقع ناديه: "كان الأمر جنونيًا. لقد كان خبر انتقالي ليونايتد يسيطر على الأخبار الرياضية في نيجيريا طوال الأيام الماضية".

وأكمل "حتى في المنطقة التي نشأت فيها، كان الجميع يحتفلون بانضمامي للفريق".

وواصل "لقد أرسلوا إلي مقطعًا مصورًا أضحكني وأسعدني كثيرًا. مانشستر يونايتد يحظى بشعبية كبيرة في نيجيريا، وهناك مشجعين للأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي أيضًا، ولكنهم قالوا أنهم سيبدأون في تشجيع يونايتد الآن بعد انتقالي له. أنا سعيد للغاية بهذه الخطوة".

في ذات السياق، أعرب إيجالو عن فخره الشديد بكونه أول لاعب نيجيري يرتدي قميص يونايتد.

وأضاف "لم أتوقف عن استقبال رسائل التهنئة والتشجيع منذ الإعلان عن انضمامي ليونايتد، وأنا سعيد جدًا بذلك. أعلم أنني أول لاعب نيجيري يلعب لهذا الفريق، وهذا يشعرني بالكثير من الفخر".

وتابع "عندما تكون لاعبًا، فأنت لا تفكر في هذه الأمور كثيرًا، ولكنني أعلم أنني سأعي الحجم الحقيقي لهذا الإنجاز الفردي بعد اعتزالي اللعب".

وشدد الدولي النيجيري "لا يسعني الانتظار حتى أبدأ في اللعب ومساعدة الفريق".

تجدر الإشارة إلى أن يونايتد كان قد زار نيجيريا عام 2008 لخوض مباراة ودية هناك بعد الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يومها، واجه يونايتد فريق بورتسموث الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس العام في ستاد أبوجا أمام نحو 30 ألف متفرج، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

آنذاك، قال ديفيد جيل، الذي كان يتولي منصب المدير التنفيذي بالنادي في ذلك الوقت: "أبحاثنا تشير إلى احتلال نيجيريا للترتيب الرابع في قائمة الدول التي يحظى يونايتد فيها بأكبر شعبية في العالم، أكثر من 13 مليون مشجع، لذلك أود أن أستغل هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لهم جميعًا".

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