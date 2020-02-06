عمرو جمال: موسيماني يُطمع المنافس.. ولذلك يلعب صن داونز عصرا

الخميس، 06 فبراير 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي - صن داونز

أشاد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، بـ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال عمرو جمال خلال استضافته بقناة النهار: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة".

وأضاف "كنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".

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وأوضح "يجب الوضع في الاعتبار أن هناك مباراة الإياب كانت في مصر وكل الاحتمالات بها واردة وكان بإمكان الأهلي التقدم بثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة".

وكشف جمال "الطقس في جنوب إفريقيا يؤثر على حالة اللاعبين، تأثرت به أثناء فترة احترافي مع بيدفيست، ففي الظهر تقل نسبة الأكسجين".

وتابع عمرو جمال "الفريق الوحيد الذي يواجه منافسيه ليلا أورلاندو بايرتس، أما بيدفيست وصن داونز يلعبان الساعة 2:30 عصرا".

وواصل مهاجم طلائع الجيش الحالي "دوافع الأهلي عديدة، أما في جنوب إفريقيا فالناس هادئة جدا، وبيتسو هادئ ومتميز ويتمسك بفلسفته".

وأتم جمال تصريحاته "موسيماني مدرب جريء، يلعب كرة هجومية مفتوحة أيا كان المنافس، ويفتح الملعب لدرجة تشعر أنك قادر على التسجيل بسهولة فهو يطمع المنافس ويفضلون استغلال السرعات".

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