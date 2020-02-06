عضو مجلس الزمالك: رأيي هو تأجيل قمة الدوري لعدم "قتل رونقها"

الخميس، 06 فبراير 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك إنه يرغب في أن يقوم اتحاد الكرة بتأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك.

وتحدث زادة عبر قناة النهار قائلا: "هدفي من ذلك الأمر هو عدم قتل رونق المباراة".

وشدد "الأهلي سيواجه الزمالك قبلها بـ4 أيام، وتلك المسافة الزمنية القصيرة تقتل رونق المباراة، من رأيي أن يؤجل اتحاد الكرة المباراة لوقت لاحق".

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وفي وقت سابق نفى مصدر داخل اتحاد الكرة المصري وجود أية مناقشات في الوقت الحالي لتأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، المقررة يوم 24 فبراير الجاري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم نناقش هذا الأمر".

وأردف "لا يوجد مواعيد بديلة متاحة لهذه المباراة".

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان قبل قمة الدوري بـ4 أيام، في دربي آخر بإمارة أبو ظبي على كأس السوبر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية اتحاد الكرة تأجيل المباراة، التي ستقام قبل 4 أيام من ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

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