للحفاظ على السلام في العالم.. رونالدو يتحول لشخصية كارتونية

يظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو في عمل فني بشخصية كارتونية في إسبانيا تحت مسمى "سترايكر فورس 7".

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

رونالدو ظهر في البداية في قصص مصورة بنفس الشخصية والذي ستتحول لشخصية كارتونية.

وسيتحول رونالدو إلى بطل خارق بدلا من لاعب كرة قدم يعمل في وكالة "سترايكر فورس 7" والتي تعني "قوة المهاجم 7".

ويأمل رونالدو في القصص المصورة لإرساء السلام في جميع أرجاء العالم.

وتذاع الحلقات التي سيتم إذاعتها في الهند على التلفزيون وعلى الإنترنت عبر "فيسبوك وتش".

مهاجم يوفنتوس الحالي احتفل بعيد ميلاده الـ 35 بعدما وصل إلى 50 هدفا بقميص السيدة العجوز مطلع الأسبوع الجاري.

video:1

اقرأ أيضا:

مواجهات نارية للأهلي خلال 18 يوما

5 مواجهات نارية للزمالك خلال 22 يوما

تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي

مدرب صن داونز يتحدث عن ثأر الأهلي

أحمد مرتضى يتحدث عن مواجهة الترجي 3 مرات