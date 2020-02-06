كأس إسبانيا - المفاجآت تتوالى.. ميرانديس يقصي فياريال ويتأهل للمربع الذهبي

أقصى ميرانديس فريق الدرجة الثانية بإسبانيا، فياريال في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لتتوالى المفاجآت في المسابقة.

تغلب ميرانديس على فياريال بنتيجة 4-2 ليتأهل في انتظار القرعة لتحديد المنافس المقبل.

وكان غرناطة قد أقصى فالنسيا حامل اللقب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ويحتل ميرانديس المركز 11 في دوري الدرجة الثانية برصيد 35 نقطة ولكن بفارق 3 نقاط فقط عن المراكز المنافسة على الصعود.

وتختتم مباريات ربع النهائي اليوم الخميس عندما يستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد وبعدها يحل برشلونة ضيفا على أتليتك بلباو.

وتقام مباريات نصف النهائي يومي 12 فبراير و4 مارس بنظام الذهاب والإياب.

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